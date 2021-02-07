Бек-вокалістка Дмитра Монатіка і зірка "Голосу країни" Ліда Лі потішила шанувальників пікантними фото напередодні Дня Святого Валентина
Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку співачки у соцмережі.
Так, в акаунті Ліди Лі з'явились фото, на яких вона позує на червоному тлі в яскравому образі. На ній коротка світла сукня, чорні рукавиці та чорні босоніжки. Стримане коротке каре з рівною чолкою чудово доповняє образ артистки.
У своїх фоловерів вона запитала про їхні плани на свято всіх закоханих.
"День святого Валентина вже не за горами. Чого ви бажаєте в День любові? А якщо ви без другої половинки, які ваші плани проявити любов до себе?" -запитала вона.
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Перше фото - колаж з різних однотипних кадрів, а на другій світлині вже можна детально роздивитись образ співачки.
У коментарях фоловери дівчини розповіли про свої плани на 14 лютого, а також засипали її сердечками та поцілунками.
"Мабуть, куплю тістечко і з'їм", "Маска в інстаграм каже, що на мене чекає самотність", "Хочеться абстрагуватись від усього і послухати себе", - пишуть під публікацією співачки.
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