Бек-вокалістка Дмитра Монатіка і зірка "Голосу країни" Ліда Лі потішила шанувальників пікантними фото напередодні Дня Святого Валентина

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку співачки у соцмережі.

Так, в акаунті Ліди Лі з'явились фото, на яких вона позує на червоному тлі в яскравому образі. На ній коротка світла сукня, чорні рукавиці та чорні босоніжки. Стримане коротке каре з рівною чолкою чудово доповняє образ артистки.

У своїх фоловерів вона запитала про їхні плани на свято всіх закоханих.

"День святого Валентина вже не за горами. Чого ви бажаєте в День любові? А якщо ви без другої половинки, які ваші плани проявити любов до себе?" -запитала вона.

Перше фото - колаж з різних однотипних кадрів, а на другій світлині вже можна детально роздивитись образ співачки.

У коментарях фоловери дівчини розповіли про свої плани на 14 лютого, а також засипали її сердечками та поцілунками.

"Мабуть, куплю тістечко і з'їм", "Маска в інстаграм каже, що на мене чекає самотність", "Хочеться абстрагуватись від усього і послухати себе", - пишуть під публікацією співачки.

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