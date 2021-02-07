Українська актриса, а також головна героїня шоу "Холостячка" Ксенія Мішина показала, як вона разом з обранцем Олександром Еллертом відпочиває у Домінікані

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Мішиної у соцмережі.

Так, в акаунті актриси з'явились сторіс, на яких вона показала, як вона в Олександром прийшла до аквапарку.

На відео Еллерт у плавках та капелюсі пританцьовував, радів та обіцяв "рознести" аквапарк.

"Я зараз перший там буду, рознесу там все... Буду стоячи, лежачи, на боці, селфі", - розповів Еллерт.

Вже на наступному відео Мішина "підловила" Еллерта, який спокійно лежав, закинувши одну ногу на іншу, та сміялась з того, як він "стримав своє слово".

"Дивіться, як татко розносить аквапарк і підкорює вершини! А? Вже прямо всі ноги збив", - прокоментувала Мішина.

Як відомо, Ксенія Мішина разом зі своїм сином Платоном і переможцем шоу "Холостячка" Олександром Еллертом вирушили у відпустку в Домініканську Республіку. Пара активно відпочиває та радує фоловерів великою кількістю фото та відео з теплої країни. Видно, що Мішина та Еллерт дуже весело проводять разом час на відпочинку.

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