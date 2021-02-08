Співачка Світлана Лобода розчулила новими кадрами з дворічною донькою Тільдою

Зірка душі не чує у своїх дітях і частенько показує їх у соцмережі. Однак обличчя Тільди крупним планом артистка ще жодного разу не "світила".

Як передає Politeka.net, на цей раз 38-річна артистка опублікувала свіжі "сторіз" в Instagram, в яких показала дитину за цікавим заняттям.

Так, мама застала дівчинку зненацька поруч зі своїми речами.

Підросла Тільда з милим хвостиком була в смугастих штанцях і футболочці з "кавуновим" принтом. Вона стояла до артистки спиною і копошилася на столі.

"Куди полізла, попка? Ти що там нюхаєш, мої парфуми?",- Світлана зловила дочку на гарячому.

"Ні, не нюхаю", - тут же відповіла Тільда, не випускаючи з рук мамині флакончики.



"А що робиш?", - м'яко запитала тоді Лобода.

"Дивлюся, як вони будуть закриватися!",- заявила дівчинка.

До цього Світлана розповідала, що після напружених триденних зйомок "Голос.Діти", рада опинитися вдома і провести час зі своїми дочками. Зокрема, співачка показала, як вони всі троє розчулювалися її букетами. І мама, і дівчатка схилилися над відрами з трояндами, вдихаючи їх аромат.

При цьому халат артистки на одному з фото зрадницьки розпахнувся - за такий вигляд перед спадкоємицями Світлану пожурили в коментарях.

"Ну а при дітях навіщо вже оголятися? І так на сцені бачимо весь час голу", - відреагував один з користувачів.

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