Вакцинувати потрібно не всіх

В деяких випадках людям не бажано вакцинуватися від коронавірусу

Перед вакцинацією потрібно звертати увагу на імунний статус людини, тому що COVID-19 є не тільки інфекційним, а й імунологічним захворюванням, і несе імунологічні ризики.

Про це розповів лікар Олег Рубан в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Якщо людина хворіла, має антитіла, має аутоімунні захворювання, ураження імунної системи – проводити вакцинацію не можна. Але сьогодні цієї комунікації ще немає. Тому громадяни, які перехворіли або мають антитіла, на мою особисту думку як лікаря-епідеміолога, вакцинуватися не повинні", – зазначив Рубан.

За його словами, перед вакцинацією обов'язково потрібен медичний огляд - це звичайний медогляд людини, вимірювання температури, визначення статусу людини. Експерт підкреслив, що вакцинувати потрібно здорову людину без будь-яких ускладнень – інфекційних або не інфекційних патологій.

Нагадаємо, що станом на ранок понеділка, 8 лютого, в Україні офіційно підтверджено 1 246 990 випадків коронавірусної інфекції. З них 2141– виявлено за минулу добу, водночас 130 – діти.

Від COVID-19 у країні померли вже 23 644 особи (+47 за добу), а 1 075 743 пацієнти (+2697 за добу) повністю перемогли хворобу.

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