Вакцинировать нужно не всех

В некоторых случаях людям не желательно вакцинироваться от коронавируса

Перед вакцинацией нужно обращать внимание на иммунный статус человека, потому что COVID-19 является не только инфекционным, но и иммунологическим заболеванием, и несет иммунологические риски.

Об этом рассказал врач Олег Рубан в эфире телеканала "Украина 24".

"Если человек болел, имеет антитела, имеет аутоиммунные заболевания, поражения иммунной системы – проводить вакцинацию нельзя. Но сегодня этой коммуникации еще нет. Поэтому граждане, которые переболели или имеют антитела, по моему личному мнению как врача-эпидемиолога, вакцинироваться не должны", – отметил Рубан.

По его словам, перед вакцинацией обязательно нужен медицинский осмотр - это обычный медосмотр человека, измерение температуры, определение статуса человека. Эксперт подчеркнул, что вакцинировать нужно здорового человека без каких-либо осложнений – инфекционных или не инфекционных патологий.

Напомним, что по состоянию на утро понедельника, 8 февраля, в Украине официально подтверждено 1 246 990 случаев коронавирусной инфекции. Из них 2141– обнаружено за прошедшие сутки, при этом 130 – дети.

От COVID-19 в стране умерли уже 23 644 человека (+47 за сутки), а 1 075 743 пациента (+2697 за сутки) полностью победил болезнь.

Напомним, легкая форма коронавируса походит на ОРВИ, врач назвал ключевое отличие.

Как сообщала Politeka, китайский вирус сдается, но помог не локдаун: врач назвал основную причину снижения заболеваемости.

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