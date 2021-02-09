Відома модель Белла Хадід з Victoria's Secret влаштувала пікантну фотосесію в кольоровому Бікіні на відпочинку

Американська супермодель палестинського походження вміє привертати увагу до себе завдяки ідеальним формам і стрункій фігурі, якій заздрять мільйони жінок. Саме виразна зовнішність Белли зробила її такою популярною - дівчина раніше навіть отримала звання найкрасивішої жінки в світі.

В цей же раз красуня знялася в купальнику і збентежила природною красою. Спочатку Белла показала обличчя без макіяжу і фотошопу. А потім поділилася знімками фігури в кольоровому маленькому бікіні яскравого кольору. На фото Белла відпочила біля басейну, показала, як плаває і навіть пірнає. А потім зробила миле селфі без прикрас.

"Іноді мені цікаво, чи дерева сумують, коли бачать опале листя?",- написала Белла Хадід.

Фанати тут же відповіли:

"Коко і я хочемо бути там, де ти. 🌴 ; Як ви годуєте нас в ці дні, ми не можемо витримати стільки королеви; коли опадає листя * дитина; наступи на мене; ти дивовижна людина 😍; ти дійсно красуня, чорт візьми; довелося зробити подвійний дубль , тому що вона схожа на тебе @ viktoriasecret05; я навіть не можу впоратися з твоєю красою».

Також в одній з фан-груп з'явилися знімками, на яких Белла позує в спокусливому вбранні.

Модель одягла чорний легкий халатик із зірочками, які сяяли на плечах. У такому вигляді Белла позувала під час приготування до виходу на подіум в якості ангела Victoria's Secret.

Зірка сиділа на стільці, відчинивши халатик. В результаті здалася груди в ліфчику з пуш-апом. Бюст відмінно виглядав в настільки красивому білизна і притягував погляд.

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