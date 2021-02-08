Відома українська співачка Міла Нітіч викликала ажіотаж своїм виступом на шоу "Голос країни-11"

Нітіч розповіла, що вона розійшлася на поганій ноті зі своїм продюсером. Вони співпрацювали 10 років, але тепер співачка вирішила знову повернутися підкорювати сцену.

Так, зірка виконала пісню" Look What I Found " співачки Lady Gaga. Їй вдалося розгорнути крісла всіх суддів шоу, але в результаті вона вибрала команду Тіни Кароль.

Відповімо, виступ Нітіч розділив глядачів на тих, хто залишився в захваті і обурених її появою на проекті. Хтось навіть вважає, що вона перевершила своїм виступом Надю Дорофєєву.

"Співачка яку не треба показувати і говорити, видно відразу що, прима і артистка України. Чистий голос і виконання. Якщо не дивитися що це в Україні, можна подумати що передача в Америці", "Міла давно вже повинна бути в кріслі журі! Вона супер вокалістка", "Який голос!!! Така людина повинна сидіти в кріслі, а не певичка Дорофєєва, позорище", "Бісить. Коли рвуться ті, хто вже урвав свій куш, мало їм все. Дайте шанс іншим", "як не соромно продюсерам брати в Учасники вже відомих співаків "це абсолютно нечесно і навіть нецікаво", - пишуть в коментарях.

Зазначимо, Міла Нітіч вперше особисто зустрілася з Пугачовою в 2009 році на міжнародному фестивалі "Нова хвиля" в Юрмалі. Тоді вона отримала спеціальний приз від Алли Борисівної. За виконання пісні "Де ти?", українська співачка отримала "Золоту Зірку Алли", диплом і 50 тис. доларів. Переможницею тоді стала Джамала, яка отримали по 50 тис.євро.

Потім Міла приїжджала на інтерв'ю до Пугачової на Радіо "Алла" в Ківі. Нітіч додала, що обидві їхні зустрічі були щирими і невимушеними.

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