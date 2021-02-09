Відома модель Кортні Кардаш'ян показала себе на відпочинку
На фото Кортні позує в латексному бікіні. Купальник був настільки вузьким, що ледве вміщав пишний бюст дівчини, прямо випираючи з нього. Модель доповнила образ бейсболкою, а в руці тримала телефон. Красуня гуляла по пляжу і хвалилася фігурою, завдяки чому кадр вийшов сонячним і трохи пікантним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Помилка фільму не монтаж, але я в ній беру участь", - написала зірка під фото.
Фанати поставили майже мільйон лайків і написали коментарі:
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"Магія", "камера дійсно сказала, що я заощаджу їй час і сам відредагую", "звідки цей купальник, мені потрібен", "2021 рік - рік прибутку", "ти хочеш пограти зі мною", "мати природи", " Хай буде з тобою завжди щастя, Кортні ...", "Роздягай мене своїми лайками"," хто дозволив тобі бути такою красивою"," ти така красива","моє щастя завжди буде з тобою".
Ми писали, відома модель Кортні Кардашьян показала себе в максимально жаркому образі.
На фото Кортні позувала в чорному піджаку, спідниці та колготах.
Нагадаємо, Кортні Кардашьян в пікантному боді влаштувала спеку на корті
А ще Politeka писала, що Кортні Кардашьян в латексному бікіні заінтригувала змінами в зовнішності
Також Politeka повідомляла, що Кортні Кардашьян з подружкою змусили ковтати слинки, помірявшись "булочками" в бікіні