У черговому випуску 11 сезону "Голос країни" в одному з учасників публіка впізнала підопічного Андрія Данилка

Мова про Олександра Біляка. 23-річний хлопець приїхав з Полтави і виконав пісню "Break My Heart" співачки Dua Lipa. Відповідне відео публіковано на YouTube.

У молодого вокаліста вийшло підкорити суддів своїм голосом і розгорнути всі крісла. У підсумку, хлопець відправився в команду до Дмитра Монатіка.

Відомо, що молодий чоловік разом зі своєю групою Mountain Breeze раніше брали участь у Нацвідборі на "Євробачення". Саме тут Біляк познайомився з артистом Андрієм Данилком, з яким навіть встиг подружитися.

Крім того, Mountain Breeze свого часу брали участь на Х-факторі, де їх наставником був все той же Данилко.

Користувачі з жаром обговорили виступ фаворита Андрія Михайловича. Варто відзначити, думка публіки розділилася. Деяким здалося, що тут не обійшлося без втручання Данилка.

"Тримаю кулачки за цього хлопчика) такий класний він, такий світлий, і тембр у нього красивий)"

"Нереальний хлопець!"

"Дуже звичайно виріс вокально! Молодець"

"Офігеть який голос. Він ще багато чого доб'ється на Голосі"

"Бібер приїхав))))"

"Хлопець бере не голосом. Сильніших відсіяли..."

"Бездарність, самим не соромно таке показувати"

"Взагалі ні про що!!! Де голос-то? Таке враження, що тренери знали, що він прийде і потрібно розвернутися!"

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