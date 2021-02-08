Співачка Алла Пугачова вже й місце на кладовищі прикупила
71-річна артистка вкине мільйони на те, щоб фамільний склеп виглядав так, як вона хоче. Про це зайшла мова в ефірі програми "Зірки зійшлися". З чуток, Алла Борисівна придбала кілька ділянок на Кузьмінському кладовищі і збирається побудувати там фамільний склеп.
Один з дизайнерів, який побажав зберегти ім'я в таємниці, розповів, як буде виглядати сімейний склеп, в якому нібито поховають Пугачову.
"Якщо це буде фамільний склеп, то там повинен бути використаний герб або вензель з буквами "АБ", — повідомив він.
Цей герб можна побачити вже зараз. Їм прикрашена стіна замку, розташованого в селищі Грязь, в якому живе Пугачова з чоловіком Максимом Галкіним та дітьми.
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Варто відзначити, що Кузьминське кладовище вважається одним з найпрестижніших, вартість квадратного метра там може досягати 5 мільйонів рублів.
Не дивно, що Примадонна перейнялася тим, щоб у неї було своє "місце" на кладовищі. Артистка, хоч і знаходиться в більш-менш доброму здоров'ї, однак, роки беруть своє. До того ж, Пугачова досі до кінця не оговталася після своєї поїздки в зону відчуження в Чорнобиль в 1986 році. Тоді вона, серед небагатьох артистів, погодилася дати концерт для ліківідаторов - щоб підняти "бойовий дух".
За словами Галкіна, та поїздка коштувала співачці здоров'я. Після цього у неї почалися проблеми з щитовидною залозою і голосом (зі змиканням зв'язок). Артист називає подію "тихим жахом", але зазначає, що відразу після аварії ніхто в країні й світі не знав, як захиститися від наслідків аварії.
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