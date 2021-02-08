Відома модель Таня Брик, переможниця шоу "Супер топ-модель по-українськи", показала свій настрій

На фото зірка позує в сукні з відкритими плечима і без білизни. На животику у красуні тканина була прозорою, а образ Таня доповнила великою прикрасою на шиї. Брик під час зйомки закрила очі, а руками взялася за волосся. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Настрій", - поставила тег красуня під фото.

"Скоро", - підписала публікацію після цього Таня.

Фанати поставили понад 20 тисяч лайків і написали коментарі:

"А поудачней фото не було?", "Бюст падає", "скільки сили в одному погляді", "красуня", "Шикарно"," кішечка"," світло на руці невдало ліг, правда, не найвдаліше фото"," гаряче", " Анджеліна Джолі?", "Богиня".

Відомо, що Таня займається моделінгом вже давно. На перший сезон проекту "Топ-модель по-українськи" вона потрапила ще в 16 років, причому вже тоді у неї за плечима був професійний досвід. Тоді вона посіла на проекті третє місце.

Дівчина регулярно публікує свіжі фото в Instagram, де показує скромні і не дуже фотографії. Дівчина любить привертати увагу до своєї персони і змогла набрати майже 300 тисяч передплатників в Instagram.

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