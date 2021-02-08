Суддя кулінарного шоу "МайстерШеф" Володимир Ярославський відкрив щось новеньке про себе

Як передає Politeka.net, 41-річний шеф-кухар опублікував свіжі "сторіз" в Instagram, на яких відповідав на запитання фоловерів у стилі "було - не було".

Одне з них стосувалося вибитих зубів. Ярославський чесно зізнався: "Перші два верхніх вибиті колись літаючою тарілкою".

Слідом у судді "МайстерШеф" запитали, чи було йому колись соромно за винесене в зал блюдо. Зазначимо, він є керуючим і співвласником ресторану «Lucky», а також одним з 25 кращих шеф-кухарів України за версією Фокус-лістингу 2011 року.

І тут Володимир теж чесно покаявся, що бували такі випадки.

"Було, коли мої кухарі віддавали в зал таке, що було соромно страшенно. Я навіть сказав, що потім самі нехай виходять і забирають увесь позор. Вважаю, що краще вийти і чесно сказати гостю - не вийшло блюдо, вибачте - не можемо вам віддати, давайте щось інше або ще треба почекати..."

Раніше ми розповідали, як Ярославський поділився "сімейною реліквією" - маминим рецептом торта "Наполеон".

"У кожній родині був власний Наполеон - у мене досить вологий, але з щільними коржами. Рецепт мені перейшов від мами, я звичайно його трохи переробив з часом, а ось мамі дістався від її тітки", - розповів Володимир.

Одним з важливих моментів є правильне приготування крему. Всі складові потрібно заварити у великому сотейнику, інтенсивно перемішуючи віночком, щоб не пригоріло. Після того, як він охолоне, потрібно додати 300 г вершкового масла кімнатної температури і збити до повного розчинення. Повинен вийти ароматний шовковистий, однорідний крем.

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