У мережі з'явилося фото щасливої пари з нового сезону "Холостяк"

Новий 11 сезон популярного шоу "Холостяк" зовсім скоро з'явиться на телеекранах. За офіційною інформацією перший ефір вийде 5 березня. Але поки шоу ще не вийшло, глядачі цікавляться будь-якими фактами про майбутнє шоу, його учасників і фаворитів. Як пише Politeka, в мережі з'явилося відео, на якому "холостяк" Заливако з'явився в компанії красуні з Мукачева.

У "столиці" Закарпаття місцеві жителі зняли і "злили"в мережу відео зйомок "Холостяка". Ймовірно, ексучасниця угорського "МайстерШеф" Антонія-Джесіка Чегі, потрапила у фаворити новому учаснику проєкту Михайлу Заливако. Відповідне відео вже встигли викласти в Instagram.

Згідно з правилами реаліті-шоу, знайомство з сім'єю дівчини та містом, де вона живе, відбувається тільки у фінальній частині проєкту.

Офіційного підтвердження поки немає, проте багато жителів Мукачева вже розсекретили інформацію, що Антонія-Джессіка Чегі бере участь у новому 11-му сезоні шоу "Холостяк". А ось і фото красуні:

Антонія володіє Мукачівською студією візажу, і славиться чудовою кухаркою, тому вона брала участь у проєкті угорського шоу "МастерШеф". Про те, що дівчина бере участь у "Холостяку" відомо від користувачів Мережі з Мукачева, які першими дізналися інтригуючу новину.

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