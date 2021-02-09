Ось це так!

Відома українська телеведуча, дружина Юрія Горбунова Катя Осадча захопила своїм виглядом в новому сезоні своєї програми "Світське життя"

Як повідомляє Politeka.net, фото теледіви з'явилося на офіційній сторінці проекту в соціальній мережі "Instagram".

Осадча блищала в незвичайній асиметричній білосніжній сукні-комбінезоні з напівпрозорими вставками інкрустованими каменями з нової колекції українського бренду Katy Corso.

Також вона одягла білий капелюшок, поля якої були зроблені з пір'я.

Образ доповнював макіяж в природних тонах і розпущене волосся, укладене легкими великими хвилями.

"Доброго всім снігового ранку. Діліться враженнями😉 як вам старт нового сезону "Світського життя"? Що сподобалося? Як вам зміни в студії?» - йдеться в повідомленні.

Користувачі Мережі просто засипали Осадчу компліментами.

"Шикарний костюм і шикарна фігура Катерини", "зміни прекрасні, як і Катерина", "Катюша як завжди класна! Неповторні капелюшки просто супер! Люблю завжди дивитися", "студія це звичайно добре) але головне, що Катя в кожному сезоні все красивіше і красивіше", - пишуть в коментарях.

Нещодавно знаменита ведуча, постала в неймовірно красивому приталеному червоному вечірній сукні. Свій образ Осадча доповнила традиційної капелюшком, і яскравим мейкапом в тон поряд.

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