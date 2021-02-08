Відома модель Джоджо Бейба, яку називають копією Кардаш'ян, показала новий запалюючий образ

На фото Джоджо позує в занадто короткому топі, з якого вивалювався бюст. Красуня додала на наряд малюнок двох очей, які дивилися в бік. Дівчина доповнила образ трусиками, які складалися їх тоненьких смужок чорного кольору. Бейба знімала себе на телефон, позуючи перед дзеркалом, зовсім не бентежачись свого відвертого образу. Про це пише Politeka.net з посиланням на страрнічку знаменитості.

"Не маю хлопців", - свідчив напис на топіку.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, так як знімок був викинутий в сторіс Instagram, але зазвичай зірку засипають компліментами:

"Чому ти прикриваєш цю любов", "Я теж тебе люблю", "У тебе дуже гарний бюст", "Привіт, любов моя, ти виглядаєш так жарко, мммм, я люблю тебе", "будь Ласка, поговори зі мною, я великий шанувальник твого тіла", "Смачні і великі", "Нічого собі розмір", "Ваше тіло дуже красиве", "Ой, дитинко, ти така смачна", "Товари жовті, як це моя дорога", "жовтий, а тобі краще", "Відведи мене в свою ванну кімнату, ми разом приймемо ванну", "Привіт, Джоджо. Ти просто бездоганно виглядаєш".

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