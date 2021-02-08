Відома українська актриса Ольга Сумська показала результати експериментів із зовнішністю
Відповідні фото артистка показала на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net.
Сумська застосувала до своїх фото спеціальний фільтр, який помітно змінив її зовнішність. Зокрема очі актриси стали неприродно великими.
"Проба фільтра😍 1 або 2? Трохи не я ..., але колір волосся мені подобається...» ,- поділилася враженнями артистка, і запитала про думку своїх фоловерів.
Зазначимо, думки шанувальників Сумської розділилися. Багато пишуть, що актриса набагато краще виглядає без жодних фільтрів. У той же час знайшлися і ті, кому метаморфози із зовнішністю артистки на фото сподобалися.
У мережі з'явилося рідкісне фото Софії Ротару з рідними сестрами: "Зінаїду дуже шкода..."
Сумська зловила за лаштунками Кухар з "Танців з зірками" разом з чоловіком, несподівані кадри: "З моїми улюбленими..."
Принц Гаррі після скандальної витівки з Меган Маркл несподівано передумав: "Вирішив повернути свої..."
Розправа над сім'єю потрясла Україну, бабуся жертв не стримує сліз: "Бажаю цій тварині..."
Стихія обрушила свій гнів на Україну, але найгірше ще попереду: "14 лютого буде найхолоднішим за 110 років"
"Так собі. У Вас очі в реалі набагато красивіше", "Як на мене, то жоден фільтр Вам не потрібен. Ви чудово виглядаєте!", "Без фільтрів набагато краще", "Фільтри жах!", "Магічний погляд", "Просто красуня", - пишуть в коментарях.
Нагадаємо, раніше Ольга Сумська ризикнула показати себе без макіяжу і зачіски - в "похідному" образі. Так, повертаючись з гастролей додому до Києва, Ольга позувала в купе поїзда - в чорному світшоті.
Нагадаємо, шикарна Сумська І Цимбалюк з "Кріпосної" показали, як приємно проводять час:" знову на..."
Як повідомляла Politeka, Сумська зловила за лаштунками Кухар з "Танців з зірками" разом з чоловіком, несподівані кадри: "з моїми коханими..."
Також Politeka писала, що 54-річна Ольга Сумська розтанула в компанії Горбунова і вусатого красеня: "Вау, голлівудський склад"