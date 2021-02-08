Відома українська актриса Ольга Сумська показала результати експериментів із зовнішністю

Відповідні фото артистка показала на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net.

Сумська застосувала до своїх фото спеціальний фільтр, який помітно змінив її зовнішність. Зокрема очі актриси стали неприродно великими.

"Проба фільтра😍 1 або 2? Трохи не я ..., але колір волосся мені подобається...» ,- поділилася враженнями артистка, і запитала про думку своїх фоловерів.

Зазначимо, думки шанувальників Сумської розділилися. Багато пишуть, що актриса набагато краще виглядає без жодних фільтрів. У той же час знайшлися і ті, кому метаморфози із зовнішністю артистки на фото сподобалися.

"Так собі. У Вас очі в реалі набагато красивіше", "Як на мене, то жоден фільтр Вам не потрібен. Ви чудово виглядаєте!", "Без фільтрів набагато краще", "Фільтри жах!", "Магічний погляд", "Просто красуня", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, раніше Ольга Сумська ризикнула показати себе без макіяжу і зачіски - в "похідному" образі. Так, повертаючись з гастролей додому до Києва, Ольга позувала в купе поїзда - в чорному світшоті.

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