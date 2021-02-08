Известная украинская актриса Ольга Сумская показала результаты экспериментов с внешностью

Соответствующие фото артистка показала на своей странице в Instagram, пишет Politeka.net.

Сумская применила к своим фото специальный фильтр, который заметно изменил ее внешность. В частности глаза актрисы стали неестественно большими.

«Проба фильтра😍 1 или 2? Немного не я ..., но цвет волос мне нравится...», - поделилась впечатлениями артистка, и спросила о мнении своих фоловеров.

Отметим, мнения поклонников Сумской разделились. Многие пишут, что актриса гораздо лучше выглядит безо всяких фильтров. В то же время нашлись и те, кому метаморфозы с внешностью артистки на фото понравились.

«Так себе. У Вас глаза в реале намного красивее», «Как по мне, то ни один фильтр Вам не нужен. Вы Прекрасно выглядите!», «Без фильтров намного лучше», «Фильтры ужас!», «Магический взгляд», «Просто красавица», - пишут в комментариях.

Напомним, ранее Ольга Сумская рискнула показать себя без макияжа и прически - в "походном" образе. Так, возвращаясь с гастролей домой в Киев, Ольга позировала в купе поезда - в черном свитшоте.

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