Відомий хореограф Ілона Гвоздьова, екс-учасниця "Танців з зірками", розбурхала надто сміливим образом

На фото Ілона позувала в прозорій сукні, під якою можна побачити боді тілесного кольору. Зірка підняла наряд вгору, а одну ніжку загнула, хвалячись бездоганною фігурою на столі. Гвоздьову зовсім не бентежив її наряд, тому знімок вийшов досить провокаційним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості в соціальних мережах.

"Понеділок-день важкий, зазвичай чую подібну фразу від інших.

Особисто для мене понеділок такий же як і інші 6 днів у тижні, але, саме в понеділок я звикла будувати плани на весь тиждень, вибудовувати пріоритети і розписувати щоденні завдання і аналізувати свій аккаунт

Тому сьогодні хочу провести інтерактив на своїй сторінці і запитати " як вам мій візуал?",- написала зірка під фото.

Фанати поставили майже 2 тисячі лайків і написали коментарі:

"Красуня", " дуже талановита і харизматична. А ваш профіль дуже цікавий і щирий, що дуже важливо".

Ми писали, що український хореограф і переможниця одного з сезонів шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова розкрила правду про свою дружину.

Ілона Гвоздьова розповіла, що майбутньому чоловікові, Івану Хомячуку, довелося тричі просити її руки у батька. За словами зірки, тато з недовірою ставився до майбутнього зятя. Лише втретє родич Ілони відповів позитивно.

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