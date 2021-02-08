Гімнастка Анна Різатднова поділилася одкровенням і розкрила секрет свого успіху

Як передає Politeka.net, 27-річна фаворитка хореографа і судді Влада Ями з "Танців з зірками" написала про це на своїй сторінці в соцмережі, і показу чуттєве фото.

"Мій тато пояснював мені з самого раннього віку, що в житті треба багато і добре працювати, але якщо ти хочеш чогось по-справжньому великого досягти, потрібно орати в поті чола, тоді твої праці оцінять. Необхідно приходити в зал першої, а йти останньої, а потім ще вдома робити певні вправи. Працювати більше за інших, не шкодувати себе, лише в такому випадку ти досягнеш успіху. ТАТО вкладав в мою голову цю думку день у день", - розповіла гімнастка.

При цьому сама Різатдінова впевнена, що але ні в якому разі не варто змушувати дітей робити щось в ранньому віці, навіть якщо це здається вам необхідним.

Різатдінова додала, що іноді художню гімнастику недооцінюють.

"Коли мене запитують: "Що потрібно, щоб стати зіркою в художній гімнастиці?", я відповідаю: «Мало мати швидкість, розтяжку або гнучкість, емоційність або сильне бажання. Цей вид спорту настільки різнобічний. Тільки на перший погляд він здається легким, але за цією легкістю стоїть колосальна праця і синтез всіх цих якостей», - зазначила спортсменка.

Різатдінова зізналася, що її саму часто судді часто оцінювали дуже низькими балами.

"Дивлячись на себе у віці вісімнадцяти-дев'ятнадцяти років, я бачу працьовиту дівчинку, що має середні параметри, з величезною мотивацією і божевільною працездатністю, але яка абсолютно не подобалася суддям. На мене навіть не звертали уваги і оцінювали дуже низько. У художній гімнастиці дуже важливо бути яскравою, емоційною, такою, що запам'ятовується. Бути не такою, як усі, - велика складова успіху", - написала гімнастка.

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