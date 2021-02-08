Відомий український фотограф Соня Плакидюк, суддя "Супер топ-модель по-українськи", змусила милуватися собою в новому образі

На фото Соня позує в прозорій спідниці, смугастій футболці і червоних чобітках. Зірка стояла на білому тлі, примірявши чорну перуку. В руках дівчина тримала дві ємності, а сама трошки вигнулася, роблячи кадр трохи грайливим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Завтра", - написала Соня під фото.

"Люблю", - відповіла Леся Нікітюк смайликом.

Фанати поставили понад 10 тисяч лайків і написали коментарі:

"Зараз ви бачите даму неймовірної краси", "о, такий образ", "Богиня", "Француженка", "Бонжур", "шикарна", "Вау, яка лялька", " Францією повіяло, чи не так?", "Ах, яка краса...", "Ви дуже красива, на вас можна рівнятися"," який образ","Моя любов".

Повідомлялося, що відомий фешн-фотограф і суддя проекту "Супер топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк змінила зачіску.

На новому фото епатажна знаменитість позує з коротким волоссям мідного відтінку, одягнена в чорний балахон. Легкий макіяж з акцентом на пухкі губи додав Плакидюк привабливості. Треба сказати, що в оновленому образі виглядала вона дуже свіжо і фантастично привабливо.

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