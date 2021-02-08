Біда наздогнала "Холостяк" прямо під час тренування

Відомий "Холостяк" позбувся дорогого годинника Rolex в роздягальні фітнес-залу, передає Politeka.net посиланням на росЗМІ.

У публікаціях сказано, що один з героїв реаліті-шоу "Холостяк" Антон Криворотов, з необережності стався без дорогих годин відомого бренду. Він залишив відкритим шафку в роздягальні, а після того, як прийшов, годин не виявив. Займався Антон близько двох годин, про це він розповів власникам закладу правоохоронним органам.

Коли він повернувся в роздягальню після тренування, то своїх улюблених годин він на місці не виявив. Чоловік звернувся до правоохоронних органів, які розслідують справу.

Так, герой відомого шоу, молодий стоматолог Криворотов, став жертвою своєї власної безпечності, а швейцарський годинник тепер належить шукати поліції.

Відомо, що Криворотов став мега популярним після участі в проєкті і виявився цікавою особистістю. Він не тільки стоматолог, але і бачить себе дизайнером одягу, музикантом і виконавцем. Його обраниця через нетривалий час залишила свого коханого, пояснивши рішення частими зрадами Антона.

За словами кубинської моделі Антон заявив, що полігамна істота і дівчина не повинна переживати і думати про те, що у нього з іншими дівчатами, а головне, за словами Криворотова, те, як він ставиться до неї. Модель не стала терпіти подібне ставлення і розлучилася з молодим чоловіком.

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