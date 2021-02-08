Відома голлівудська актриса Ольга Куриленко вразила позитивним настроєм і лаконічним вбранням

Ольга Куриленко вражає своєю красою і талантом шанувальників у всьому світі, тому у своєму Instagram красуня ще більше закохує в себе новими публікаціями. Цього разу вона похвалилася стрункою фігуркою і неймовірною посмішкою, пише Politeka.net.

Ольга Куриленко опублікувала новий знімок, на якому постала в прекрасному настрої і надихнула фанатів на позитивний настрій на цілий тиждень. На фото актриса позує в світлій сукні, стоячи біля стіни і схрестивши руки на грудях.

Завдяки наряду актриса розставила правильні акценти на своїй стрункій фігурці, підкресливши витончену талію фасоном сукні, що обтягувала стан, і виділивши груди V-подібним вирізом і об'ємним рюшем в тон вбрання. Лаконічний і красивий образ завершила жіночна зачіска Ольги Куриленко, адже актриса лише злегка підвила свої пружні каштанове волосся, розпустивши їх хвилями по плечах. А неслухняна пасмо, що впала на лоб зірки, надала образу легкості і романтичності.

Актриса на знімку злегка прогнулася в спинці і додала кадру динамічності яскравою мімікою: Ольга Куриленко обдарувала шанувальників своєю бездоганною посмішкою, від якої вони прийшли в повний захват, написавши про це в коментарях до публікації.

"Ух ти", "Дуже красива", "Коли ти посміхаєшся", "Богиня", "Белла", "Як прекрасно", "Красива актриса!!!", "Прекрасна", "Ця посмішка", "Красуня", "Мій ангел", "Прекрасна леді", "Все в тобі прекрасно, навіть твоя посмішка прекрасна", "Як ніколи красиво", "У тебе посмішка добра...",- написали фоловери в соцмережі.

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