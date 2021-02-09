Актриса Ксенія Мішина і головна героїня шоу "Холостячка" похвалилася вражаючими кадрами відпочинку в Домінікані з Олександром Еллертом

Як передає Politeka.net, 31-річна зірка опублікувала свіжі кадри у своєму мікроблозі в Instagram, якими викликала фурор.

Мішина показала катання на квадроциклах разом з синлом Платоном Еллертом і його донькою.

"Крутий був сьогодні день... Кожен раз дивуюся яка красива наша планета, яка дивовижна фантазія у нашого Творця і скільки прекрасних можливостей в нашому просторі", - поділилася Мішина.

"Можу купити в готелі за 3$ свій улюблений кокос, а можу гнати на квадроциклі по березі Атлантичного океану серед пальм, зупинятися, збивати кокоси, розбивати їх об каміння і насолоджуватися дарами, нікому при цьому не будучи зобов'язаною... Люблю кожен момент. Дякую кожну секунду«, - пише»Холостячка".

На підтвердження своїх слів Мішина показала фото, на якому зображена з кокосом на тлі морського пейзажу. Вона позувала в купальнику тілесного кольору.

Кадри викликали справжній фурор в мережі.

«А я все радію, що ви не тільки приголомшливо красиві, але і дуже розумна: такий пост! Як же пощастило Еллерту, але вже якщо бути до кінця чесною, то і вам. Щастя вам великого і довгого», «Ви прекрасна пара🔥 а так само ви прекрасна сім'я🔥❤️ щастя вам і любові❤", "Кайф...як же класно відпочивати сім'єю», «Ксенія на другій фотці, ви прям Амазонка», «як же мені подобаються ваші фото) такі живі, прості, справжні», "Суперсімейка", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, розкішна Мішина роздяглася перед Еллертом, "холостячка" завелася: "Проси, що хочеш"

Як повідомляла Politeka, обранець "Холостячки" Мішиної Еллерт не зміг стримати злість, відео: "офіційний м * дак тижня"