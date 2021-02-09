Актриса Ксенія Мішина і головна героїня шоу "Холостячка" похвалилася вражаючими кадрами відпочинку в Домінікані з Олександром Еллертом
Як передає Politeka.net, 31-річна зірка опублікувала свіжі кадри у своєму мікроблозі в Instagram, якими викликала фурор.
Мішина показала катання на квадроциклах разом з синлом Платоном Еллертом і його донькою.
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"Крутий був сьогодні день... Кожен раз дивуюся яка красива наша планета, яка дивовижна фантазія у нашого Творця і скільки прекрасних можливостей в нашому просторі", - поділилася Мішина.
"Можу купити в готелі за 3$ свій улюблений кокос, а можу гнати на квадроциклі по березі Атлантичного океану серед пальм, зупинятися, збивати кокоси, розбивати їх об каміння і насолоджуватися дарами, нікому при цьому не будучи зобов'язаною... Люблю кожен момент. Дякую кожну секунду«, - пише»Холостячка".
На підтвердження своїх слів Мішина показала фото, на якому зображена з кокосом на тлі морського пейзажу. Вона позувала в купальнику тілесного кольору.
Кадри викликали справжній фурор в мережі.
«А я все радію, що ви не тільки приголомшливо красиві, але і дуже розумна: такий пост! Як же пощастило Еллерту, але вже якщо бути до кінця чесною, то і вам. Щастя вам великого і довгого», «Ви прекрасна пара🔥 а так само ви прекрасна сім'я🔥❤️ щастя вам і любові❤", "Кайф...як же класно відпочивати сім'єю», «Ксенія на другій фотці, ви прям Амазонка», «як же мені подобаються ваші фото) такі живі, прості, справжні», "Суперсімейка", - пишуть в коментарях.
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