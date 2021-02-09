В Україні визначилися, як будуть вводити нові карантинні зони і де

В уряді вирішили повернутися до адаптивного карантину і поділу країни на зони: червона, помаранчева, жовта і зелена.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що червону зону в Україні будуть вводити тільки окремим рішенням і назвав обов'язкові критерії, говориться у повідомленні на сайті президента України.

Адаптивний карантин складатиметься з "зеленої", "жовтої", "помаранчевої зони", і за окремим рішенням можуть встановлюватися "червоні зони".

Він пояснив, що "червону зону" вводитимуть тільки тоді, коли кількість госпіталізованих за сім днів збільшиться на 50% або буде більше 65% заповнених лікарняних ліжок з піднятим киснем.

Шмигаль додав, що зараз епідемічна ситуація в різних областях України різна і є регіони, де рівень захворюваності помірний, а є ті, де відбуваються спалахи.

Нагадаємо, що станом на вівторок, 9 лютого, коронавірусом в Україні та світі заразилося понад 107 млн осіб. За минулий день виявили 319 354 нових інфікованих. Продовжують боротися з COVID-19 25,6 млн осіб, 102 тисячі з них перебувають у критичному стані.

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