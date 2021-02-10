Відома модель Кайлі Дженнер показала вдалий образ в чорному топі і спортивних штанях

Після вагітності Кайлі, яка набрала 18 кілограм, вирішила скинути навіть більше, ніж було до пологів. Тому дівчина сіла на дієту і повністю присвятила себе тренуванням у спортзалі. Дженнер настільки хотіла схуднути, що навіть заявила: вона готова зробити ліпосакцію, аби прибрати зайве.

Однак Кайлі вдалося відрадити завдяки старшій сестрі-Кім Кардашьян. І дівчина вирішила скинути зайве самостійно. Як видно на знімку Дженнер, виглядає вона тепер чудово і дуже ретельно стежить за собою, щоб підтримувати форму.

Кайлі постійно носила корсет, бажаючи прибрати живіт і після кожного тренування намагалася скорегувати свій прес таким чином. Також Дівчина з тих пір строго стежить за кількістю споживаних калорій.

Заради продовження отриманого результату модель повністю виключила зі свого раціону вуглеводи і цукор, їсть тільки низькокалорійне нежирне м'ясо курки або рибу. У чорному топі і спортивному костюмі дівчина з гордістю продемонструвала плоский живіт і ідеально доглянуту шкіру.

Раніше Кайлі Дженнер показала себе з подружкою. На фото красуня позує в бікіні білого кольору. Дівчина стоїть на яхті, розвернувшись спиною до камери і хвалячись сідницями. Поруч можна побачити подружку Дженнер, що була в червоно-білому купальнику.

"Друга дівчина-моя улюблена", "Мені подобається той, з Кайлі Стормі і Тревісом, він такий милий;" другий бікіні просто легендарний; "ви робите кращі форми", "як метелик став" "Одна краше інший", "загорніть чорненьку з собою", "Краща з Кардашьян", - оцінили шанувальники.

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