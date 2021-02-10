Известная модель Кайли Дженнер показала удачный образ в черном топе и спортивных штанах

После беременности Кайли, которая набрала 18 килограмм, решила сбросить даже больше, чем было до родов. Поэтому девушка села на диету и полностью посвятила себя тренировкам в спортзале. Дженнер настолько хотела похудеть, что даже заявила: она готова сделать липосакцию, лишь бы убрать лишнее.

Однако Кайли удалось отговорить благодаря старшей сестре – Ким Кардашьян. И девушка решила сбросить лишнее самостоятельно. Как видно на снимке Дженнер, выглядит она теперь превосходно и очень тщательно следит за собой, чтобы поддерживать форму.

Кайли постоянно носила корсет, желая убрать живот и после каждой тренировки старалась скорректировать свой пресс таким образом. Также девушка с тех пор строго следит за количеством потребляемых калорий.

Ради продления полученного результата модель полностью исключила из своего рациона углеводы и сахар, ест только низкокалорийное нежирное мясо курицы или рыбу. В черном топе и спортивном костюме девушка с гордостью продемонстрировала плоский живот и идеально ухоженную кожу.

Ранее Кайли Дженнер показала себя с подружкой. На фото красотка позирует в бикини белого цвета. Девушка стоит на яхте, развернувшись спиной к камере и хвастаясь ягодицами. Рядом можно увидеть подружку Дженнер, что была в красно-белом купальнике.

"Вторая девушка - моя любимая", "Мне нравится тот, с Кайли Сторми и Трэвисом, он такой милый; "Второй бикини просто легендарный; "Вы делаете лучшие формы", "Как бабочка стала" "Одна краше другой", "Заверните черненькую с собой", "Лучшая из Кардашьян", - оценили поклонники.

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