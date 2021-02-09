Відома співачка Алла Пугачова показала, як виглядає її зачіска без перуки

Як повідомляє Politeka.net, Алла Пугачова славиться своїм знаменитим образом, що складається з пишного волосся і знаменитих балахонів. Але судячи з фото, опублікованому на фан-сторінці зірки в Instagram, її шикарна зачіска все частіше виявляється звичайною перукою, під якою набагато менше волосся, ніж всі звикли бачити.

Алла Пугачова у свої 71 рік досі намагається утримати молодість, але вік не обдуриш, що видно на невідредагованих знімках і випадкових відео зі співачкою. На груповому фото, яке показали її фанати, Алла Борисівна вразила кількістю волосся на голові.

На знімку Примадонна в компанії свого молодого чоловіка Максима Галкіна, а також своїх подруг, позує на камеру в стильному світлому костюмі, що складається зі штанів і піджака, під який вона підібрала легку квітчасту блузку з досить глибоким вирізом на грудях. Доповнили ансамбль сріблясті кросівки і великі окуляри з товстою оправою.

Але вої зачіска Пугачової привертає найбільше уваги, адже крім традиційного хвостика на маківці, начесаного в різні боки для обсягу Алла Борисівна постала з дуже довгою, але "рідкісною" чубчиком, крізь яку просвічувалися високий лоб і віскі. Але на скронях чомусь волосся виявилося значно менше, ніж звикла показувати співачка.

Ймовірно, для невеликого заходу, на яке з'явилася Пугачова, вона не стала надягати пишну перуку, а постала в тому вигляді, в якому її звик бачити Максим Галкін вдома. Хоча при цьому Пугачова не відчувала дискомфорту, а скоріше навпаки, перебувала в піднесеному настрої.

Варто відзначити, що шанувальники Алли Борисівни теж помітили, що з волоссям Примадонни на фото щось не так, про що вони написали у своїх коментарях.

"З зачіскою потрібно щось вирішувати", "Вона сама знає, що їй робити з зачіскою", "Може і знає, але вже погано бачить... І їй підказують, що на голові жах. Галкіну то все одно", "На голові у Пугачової що?", "Що за зачіска у Алли", - написали фоловери в соцмережі.

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