Українську співачку Олю Полякову "захейтили" після її висловлювань на адресу Тіни Кароль

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Полякової у соцмережі.

Як відомо, під час останнього випуску шоу "Маска" Ольга Полякова назвала Тіну Кароль "відомою плакальницею на похоронах". Настя Каменських, яка є "детективом" шоу, посміялася над порівнянням. Ця хамська ремарка стала приводом для гучного скандалу в мережі.

Декілька днів тому Полякова спробувала вибачитись за свої слова та записала відео, у якому пояснила, що "плакальницею" назвала Тіну виключно через її "сумний репертуар", а не через трагедію, яка сталася в її житті.

В коментарях багато хто не оцінив вибачень співачки і став на захист Тіни Кароль.

"Для мене Ольга більше не існує", "Краще вже сумні пісні Тіни, ніж якісь "Шльопки", "Що Каменських підла, що Полякова тупа... За язиком не слідкує", "Це вже не перші вибаченні після ваших жартів. Може краще уникнути, ніж потім виправдовуватись?", "Пропускайте, будь ласка, слова не тільки через рота, але і через мозок", "Буде вам урок. Медійна людина має сто разів подумати перед тим, як щось казати", - пишуть у коментарях.

Раніше повідомлялось, що після слів Полякової про "плакальницю" Кароль заявила, що "скандал тільки починається, тому що сильна". При цьому на даному відео співачка мала досить похмурий і заплаканий вигляд.

Нагадаємо, що голодна Кароль насмішила звичками за лаштунками «Голосу країни»: "апетитні" кадри без прикрас.

Як повідомляла Politeka, Тіна Кароль без сорому похвалилася великою покупкою і здивувала різкою відповіддю: "Нехай всі знають".

Також Politeka писала, що Полякову зацькували через приниження Кароль, зірці довелося вибачитися: "у Тіни дуже сумний...".