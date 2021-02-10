Відома модель Белла Хадід з Victoria's Secret показала струнку фігуру у всій красі в новому і модному бікіні

Белла є популярною супермоделлю, яка не любить ховати тіло і виступає за природність в реальному житті. Дівчина з дитинства була схильна до повноти, але в 18 років сильно схудла, підписала контракт з модельним агентством і стала однією з найбільш високооплачуваних і популярних моделей планети.

Хадід також має палестинське коріння, тому зрідка згадує про це, як цього разу під фото в бікіні. На представлених кадрах модель підкреслила свою привабливістю завдяки акуратному купальнику без принтів і різних малюнків.

У моделі є власні секрети краси, адже вона раніше сильно схудла заради показів і тепер підтримує форму за допомогою спеціального харчування і тренувань в залі, також Белла любить Кінний спорт і піші прогулянки. На фото багато хто не впізнали Хадід і навіть порахували її втомленою від уваги.

"Любіть голландців ❤️; це як виглядати в дзеркало🤷 🏻; привіт, голландська сестра; тіло мрії; наша Палестинська королева; оууу, а де плавати? 🙌 ; але очі і веснянки теж видають втому; Чому ти виглядаєш такою втомленою?; Моя Палестинська королева; ви і це бікіні були створені один для одного!; Вільна Палестина🇵 🇸❤️; хто-небудь ще думає, що вона виглядає зовсім інакше?».

До цього дівчина також знялася в купальнику і збентежила природною красою. Спочатку Белла показала обличчя без макіяжу і фотошопу. А потім поділилася знімками фігури в кольоровому маленькому бікіні яскравого кольору. На фото Белла відпочила біля басейну, показала, як плаває і навіть пірнає. А потім зробила миле селфі без прикрас.

"Іноді мені цікаво, чи дерева сумують, коли бачать опале листя?",- написала Белла Хадід.

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