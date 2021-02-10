Известная модель Белла Хадид из Victoria's Secret показала стройную фигуру во всей красе в новом и модном бикини

Белла является популярной супермоделью, которая не любит прятать тело и выступает за естественность в реальной жизни. За свою красоту девушка даже получила звание самой красивой женщины в мире. Девушка с детства была предрасположена к полноте, но в 18 лет сильно похудела, подписала контракт с модельным агентством и стала одной из самых высокооплачиваемых и популярных моделей планеты.

Хадид также имеет палестинские корни, поэтому изредка упоминает об этом, как в этот раз под фото в бикини. На представленных кадрах модель подчеркнула свою привлекательностью благодаря аккуратному купальнику без принтов и различных рисунков.

У модели есть собственные секреты красоты, ведь она ранее сильно похудела ради показов и теперь поддерживает форму при помощи специального питания и тренировкам в зале, также Белла любит конный спорт и пешие прогулки. На фото многие не узнали Хадид и даже посчитали ее уставшей от внимания.

«Любите голландцев ❤️; Это как смотреться в зеркало 🤷🏻; Привет, голландская сестра; тело мечты; Наша палестинская королева; Оууу, а где плавать? 🙌; но глаза и веснушки тоже выдают усталость; Почему ты выглядишь такой усталой?; моя палестинская королева; Вы и это бикини были созданы друг для друга!; Свободная Палестина 🇵🇸 ❤️; Кто-нибудь еще думает, что она выглядит совсем иначе?».

До этого девушка также снялась в купальнике и обескуражила естественной красотой. Сначала Белла показала лицо без макияжа и фотошопа. А затем поделилась снимками фигуры в цветном маленьком бикини яркого цвета. На фото Белла отдохнула у бассейна, показала, как плавает и даже ныряет. А затем сделала милое селфи без украшений.

«Иногда мне интересно, грустят ли деревья, когда видят опавшие листья?», - написала Белла Хадид.

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