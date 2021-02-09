Скандал, який спалахнув через те, що Оля Полякова назвала Тіну Кароль «плакальницею» набирає обертів

Через слова які пролунали на шоу «Маска» вибачився телеканал «Україна», на якому виходить програма.

«Шановна Тіно, прикро, що фраза зіркового детектива шоу МАСКА була сприйнята Вами і Вашими шанувальниками як особиста образа. Але людина, що пережила таку життєву драму як Ви, може відчувати світ особливо тонко та вразливо. Ми шкодуємо про це прикре непорозуміння. Канал «Україна» цінує Ваш талант, ми завжди раді бачити Вас на сцені наших концертів та шоу», - йдеться у повідомленні.

Як відомо, під час останнього випуску шоу "Маска" Ольга Полякова назвала Тіну Кароль "відомою плакальницею на похоронах". А Настя Каменських в свою чергу посміялася з такою аналогією. В результаті спалахнув скандал.

Кароль відповіла Поляковій, зазначивши, що та мала рацію, адже вона і далі буде "плакати" за своїм чоловіком, а жити артистка буде заради сина Веніаміна.

Кароль також заявила, що "скандал тільки починається, тому що сильна". При цьому на даному відео співачка мала досить похмурий і заплаканий вигляд.

Після цього Полякова спробувала вибачитись за свої слова та записала відео, у якому пояснила, що "плакальницею" назвала Тіну виключно через її "сумний репертуар", а не через трагедію, яка сталася в її житті.

При цьому вона закликала монтажерів шоу вирізати сумнівні фрагменти, які можуть біти сприйняті неоднозначно.

«З журі потрібно прибрати Настю і Олю. Вони ось правда безтактні, дратують», «Жлобство з боку завжди безтактно Полякової, Кароль не дуже, але подібний вислів це...., треба Полякову прибирати з журі і Каменських теж без них краще», «Ви серйозно? Шоу Тримається на Оле і Насті, якби не Оля то взагалі заснути можна при перегляді, я так розумію вона тупо гнала + це зайвий піар Кароль, че за маячня і обідкі на публіку, чесно, якби не жарти Полякової то взагалі ніякого інтересу дивитися , костюми топ але на одній картинці не вивезли без ентузіазму і приколів журі», «Оля на жаль дуже така жінка складна я б так сказала і може ображати людей навколо себе і це їй властиво», - пишуть у коментарях.

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