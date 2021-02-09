Український хореограф, співак і ведучий Дмитро Коляденко розповів, як зняв труси на людях

Екс-чоловік Ірини Білик Діма Коляденко в програмі "Без краватки" на YouTube-каналі НЛО TV вразив неймовірною історією про свою нудистську пригоду в Німеччині, де йому довелося зняти білизну і пройти через деякий дискомфорт, пише Politeka.net.

Діма Коляденко поділився розповіддю про свій відпочинок на нудистському комплексі в Німеччині, який йому сильно запам'ятався і справив на нього величезне враження. Дмитро навіть дзвонив своїй колишній дружині Ірині Білик, щоб розповісти про пережиті емоції.

За словами Коляденка в той період життя він працював артистом балету і поїхав до Німеччини за контрактом в рамках гастрольного туру. Перебуваючи в одному з аквапарків у свій вихідний шоумен виявив, що в одній її частині відпочивали Нудисти.

"Це цілий комплекс - басейни, солярії. На другому поверсі все те ж саме, але тільки намальовані плавки і закреслені",- згадує артист.

Але найцікавіше е таїлося за дверима, і Дмитро Коляденко не зміг перебороти інтерес і увійшов туди.

"Я зайшов, заглянув, а там - всі голі. У мене ж мрія була, розумієш, побути нудистом, ну хоча б кілька хвилин. Я залишився. Я пішов на другий поверх, я зняв труси, я збудився. Ну якось, знаєш, я емоційний, я присів біля каміна, я не міг встати. Без трусів сиджу і не можу встати. А потім дивлюся, висить бочка дерев'яна і зі шнурочком, як в туалеті. Я значить, ну від нічого робити, смикнув за шнурочок, а ця бочка перекинулася на мене з холодною водою. І тільки потім я ожив. Через п'ять хвилин я вже походжав по кафе, замовив каву, потім я поплавав, пішов в солярій, потім там посидів", - ділиться спогадами шоумен.

Але найголовніше - це неймовірне задоволення, яке він отримав після того, як впорався зі своєю емоційністю. За його словами він відчував себе дуже щасливим.

"Я отримав таке справжнє задоволення. Я дзвонив Біличці, кажу, у мене аж крила виросли. Я там був вільним, мене там ніхто не знає, я нікого не знаю. І я зрозумів, що таке нудизм, і все. Я був щасливим", - розповів Діма Коляденко.

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