Українці зможуть самі обирати вакцину від коронавірусу і купувати її за свої гроші

Це трапиться тільки, коли препарат з'явиться на комерційному ринку. Швидше за все, це стане можливим влітку 2021 року.

Про це сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов. В інтерв'ю одному з видань, передає ТСН.

Степанов запевнив, що будь-яка вакцина, яку зареєструють в Україні, буде безперечно безпечною. Пояснив він це тим, що в системі реєстрації працюють фахівці високого рівня, які "не поставлять на дозвільних документах свій підпис, якщо у них будуть навіть найменші сумніви".

"Як тільки на ринку України з'являться комерційні вакцини. Враховуючи кон'юнктуру і те, що жоден виробник сьогодні не продає вакцини на комерційний ринок, мені здається, раніше літа цього не відбудеться", — пояснив Степанов.

Щодо цін на вакцини, за якими держави їх купують, Степанов зазначив, що багато контрактів з компаніями є конфіденційними і не розголошується вартість, за якою виробники продають вакцини.

На питання про орієнтовну ціну дози AstraZeneca на рівні $5, глава МОЗ сказав, що Україні пропонували вартість від $9 до $34 за дозу.

Нагадаємо, легка форма коронавірусу походить на ГРВІ, лікар назвав ключову відмінність.

Як повідомляла Politeka, китайський вірус здається, але допоміг не локдаун: лікар назвав основну причину зниження захворюваності.

Також Politeka писала, що Україна отримає широкий доступ до вакцини від коронавірусу: стало відомо, коли це станеться.