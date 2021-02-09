Украинцы смогут сами выбирать вакцину от коронавируса и покупать ее за свои деньги
Это случится только, когда препарат появится на коммерческом рынке. Скорее всего, это станет возможным летом 2021 года.
Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов в интервью одному из изданий, передает ТСН.
Степанов заверил, что любая вакцина, которую зарегистрируют в Украине, будет бесспорно безопасной. Объяснил он это тем, что в системе регистрации работают специалисты высокого уровня, которые "не поставят на разрешительных документах свою подпись, если у них будут даже малейшие сомнения".
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"Как только на рынке Украины появятся коммерческие вакцины. Учитывая конъюнктуру и то, что ни один производитель сегодня не продает вакцины на коммерческий рынок, мне кажется, раньше лета этого не произойдет", — пояснил Степанов.
Относительно цен на вакцины, по которым государств их покупают, Степанов отметил, что многие контракты с компаниями являются конфиденциальными и не разглашается стоимость, по которой производители продают вакцины.
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