Олексій Тригубенко, якому у фіналі шоу "Холостячка" Ксенія Мішина віддала перевагу Олександру Еллерту, захопив вчинком

Тригубенко вирішив віддячити прихильниць за підтримку і приємні слова і провів фан-зустріч. Про це пише Politeka.net з посиланням на його сторінку в соцмережі.

"Мої хороші!❤️ Я довго думав, як можна віддячити вам за підтримку, за всі ці приємні слова, які ви говорили мені, коли вийшов проект "Холостячка". За те, що залишаєтеся зі мною, що стаєте величезною і важливою частиною мого життя. Я намагався знайти, як я можу вас віддячити", - написав Олексій.

Також він показав фото з Заходу, який, схоже, пройшов у приємній дружній атмосфері.

На одному з фото, Тригубенко розплився в усмішці під час обіймів з незнайомкою.

Шанувальниці захоплені вчинком Тригубенко.

"Вітаю з фан-зустріччю, дуже рада за вас, що Ви зважилися це зробити», «спасибі ще раз Вам за зустріч. Шалено атмосферно і надихаюче було", " клас, спасибі за неймовірні враження, купу інсайтів, за ці високі вібрації», «Олексій, як здорово, що ви залишаєтеся такою чуйною і вдячною людиною, яка встигає зробити мільйон справ і не забуває при цьому приділити увагу своїм шанувальникам», - пишуть в коментарях.

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