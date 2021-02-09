Українська супермодель і суддя проєкту "Супер топ-модель по-українськи" Алла Костромічова зворушливо привітала свою колегу та подругу Соню Плакидюк з Днем народження

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Костромічової у соцмережі.

Так, в акаунті супермоделі з'явився пост, який вона присвятила Соні, якій сьогодні, 9 лютого, виповнилося 32 роки.

"Моя банто-рукавична богиня! Кожен день з тобою на знімальному майданчику - це нескінченне свято, кожен день з тобою поза знімальним майданчиком - це купа контенту, який не можна показувати людям, а кожен день, коли ти на іншому кінці світу - це сум, тому що я шалено сумую! З Днем народження, моя дівчинка @moi_sofism! Все інше я тобі скажу особисто", - написала Алла.

Це зворушливе привітання супермодель доповнила коротеньким відео, на якому дівчата позують біля дзеркала.

У коментарях Костромічову і Плакидюк засипали компліментами і приєднались до привітань. Втім, були і ті, хто акцентував увагу на тендітній фігурі Алли.

"Кощей", "Які прекрасні слова, приєднуюсь до привітань", "Шикарні", "Вау, ви просто найкращі", - пишуть у коментарях.

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