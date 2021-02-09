Дружина британського принца Гаррі, Меган Маркл, знайшла привід не з'являтися в палаці

Влітку цього року у Великобританії пройде святкування 100-річного ювілею принца Філліпа і 95-річчя королеви Єлизавети II. З цієї нагоди онук королеви, принц Гаррі, планує прилетіти на батьківщину, пише The Daily Mail з посиланням на слова автора книги "У пошуках свободи" Оміда Скобі.

Стверджується, що герцог Сасекський прибуде на торжество без дружини й сина. Примітно, що це буде перший візит принца до палацу після "втечі" торік.

Вже довгий час онук королеви живе разом з Меган і сином, Арчі, в США в розкішному будинку в Каліфорнії.

У книзі йдеться - тим самим колишня актриса вирішила не демонструвати свою зневагу, а лише показати, що не хоче розлучатися з маленьким сином в умовах пандемії. Нібито Маркл боїться брати його в далеку подорож. Герцогиня планує відправити розкішний букет для королеви.

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меган маркл, принц Гаррі, скрін

Варто відзначити, що Єлизавета II спілкується з маленьким правнуком за допомогою Zoom.

Королівські дипломати, дізнавшись, що Меган не буде на заходах, зітхнули з полегшенням. Адже таким чином, публіка спостерігатиме лише за урочистими заходами.

меган маркл, принц Гаррі, скрін

До слова, принц Гаррі не тільки привітає своїх літніх родичів, але прибуде для відкриття статуї принцеси Діани в Кенсінгтонському палаці, яку він разом з братом Вільямом замовив в пам'ять про матір.

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