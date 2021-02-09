Дружина британського принца Гаррі, Меган Маркл, знайшла привід не з'являтися в палаці Влітку цього року у Великобританії пройде святкування 100-річного ювілею принца Філліпа і 95-річчя королеви Єлизавети II. З цієї нагоди онук королеви, принц Гаррі, планує прилетіти на батьківщину, пише The Daily Mail з посиланням на слова автора книги "У пошуках свободи" Оміда Скобі. Стверджується, що герцог Сасекський прибуде на торжество без дружини й сина. Примітно, що це буде перший візит принца до палацу після "втечі" торік. Вже довгий час онук королеви живе разом з Меган і сином, Арчі, в США в розкішному будинку в Каліфорнії.

У книзі йдеться - тим самим колишня актриса вирішила не демонструвати свою зневагу, а лише показати, що не хоче розлучатися з маленьким сином в умовах пандемії. Нібито Маркл боїться брати його в далеку подорож. Герцогиня планує відправити розкішний букет для королеви.

Варто відзначити, що Єлизавета II спілкується з маленьким правнуком за допомогою Zoom.

Королівські дипломати, дізнавшись, що Меган не буде на заходах, зітхнули з полегшенням. Адже таким чином, публіка спостерігатиме лише за урочистими заходами.

До слова, принц Гаррі не тільки привітає своїх літніх родичів, але прибуде для відкриття статуї принцеси Діани в Кенсінгтонському палаці, яку він разом з братом Вільямом замовив в пам'ять про матір.

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