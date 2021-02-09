Дружина британського принца Гаррі, Меган Маркл, знайшла привід не з'являтися в палаці
Влітку цього року у Великобританії пройде святкування 100-річного ювілею принца Філліпа і 95-річчя королеви Єлизавети II. З цієї нагоди онук королеви, принц Гаррі, планує прилетіти на батьківщину, пише The Daily Mail з посиланням на слова автора книги "У пошуках свободи" Оміда Скобі.
Стверджується, що герцог Сасекський прибуде на торжество без дружини й сина. Примітно, що це буде перший візит принца до палацу після "втечі" торік.
Вже довгий час онук королеви живе разом з Меган і сином, Арчі, в США в розкішному будинку в Каліфорнії.
У книзі йдеться - тим самим колишня актриса вирішила не демонструвати свою зневагу, а лише показати, що не хоче розлучатися з маленьким сином в умовах пандемії. Нібито Маркл боїться брати його в далеку подорож. Герцогиня планує відправити розкішний букет для королеви.
У мережі з'явилося рідкісне фото Софії Ротару з рідними сестрами: "Зінаїду дуже шкода..."
Сміттєвоз перетворив маршрутку з українцями на купу металу, кадри трагедії: "В результаті загинули..."
56-річна Маша Распутіна в міні-бікіні покуражилася, засвітивши зайве: "Пугачова в підметки не годиться"
"За кілька днів до дня народження": зупинилося серце геніальної актриси, хвороба виявилася сильнішою
"До останнього приймав пацієнтів": раптово не стало українського лікаря, який пів життя рятував дітей
Варто відзначити, що Єлизавета II спілкується з маленьким правнуком за допомогою Zoom.
Королівські дипломати, дізнавшись, що Меган не буде на заходах, зітхнули з полегшенням. Адже таким чином, публіка спостерігатиме лише за урочистими заходами.
До слова, принц Гаррі не тільки привітає своїх літніх родичів, але прибуде для відкриття статуї принцеси Діани в Кенсінгтонському палаці, яку він разом з братом Вільямом замовив в пам'ять про матір.
Нагадаємо, Меган Маркл зухвало "відшила" Гаррі і Єлизавету II, в палаці будуть здивовані: "побоюється..."
Як повідомляла Politeka, Меган Маркл жорстко принизила Кейт Міддлтон, в палаці гучний переполох: "про це не просили..."
Також Politeka писала, що Принца Вільяма викрили в лицемірстві через Меган Маркл, деталі скандалу: "не заступився..."