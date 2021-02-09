Гімнастка Анна Різатдінова з "Танців з зірками" поділилася фотографією свого сина

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку спортсменки у соцмережі.

Так, в акаунті фаворитки хореографа і судді Влада Ями з "Танців з зірками" з'явилась нова світлина з її сином Ромою. Дівчина розповіла, що вона привела його на перше тренування з футболу.

"Я розуміла, що йому вже дуже потрібен спорт. Тим більше, як фанатка фізичної активності, хотіла зацікавити цим і дитину. Почали ми з футболу. І я, якщо чесно, переживала, бо йому адже тільки 3 роки. Думала, що він або вчепиться в мене і відмовиться навіть відходити, або буде просто бігати для розваги", - поділилась вона.

Втім, побоювання гімнастки не виправдались, і хлопчик чудово почувався на тренуванні. Він уважно слухав тренера та виконував всі завдання.

"Коли побачила це, то зрозуміла: дитина вже дозрів для спорту, і ми вибрали дуже правильний час", - впевнена вона.

Також гімнастка поділилась, що скоро її син спробує себе в ще одному виді спорту, однак поки що не стала розкривати всі карти, і не сказала, про що саме йде мова.

"Клас! Юний спортсмен", "Мамина гордість", "Це чудово!" - пишуть у коментарях.

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