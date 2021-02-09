Австрійський співак і переможець "Євробачення-2014" Томас Нойвірт, який прославився під псевдонімом Кончіта Вурст, показався перед фанатами в екстравагантній сукні

Як пише Politeka.net, Томас Нойвірт із завидною регулярністю поповнює свою сторінку Instagram новими знімками, де приміряє епатажні образи. Цього разу він захопив шанувальників ефектною сукнею, під якою "засвітив" трохи зайвого.

На кількох фотографіях, які показав відомий співак, він позував у незвичайній сукні з яскраво-рожевої блискучої тканини, яка була більше схожа на пакунок для подарунка. Наряд зірки був набагато коротше, ніж належало б, і засвітив трохи зайвого в найпікантнішій зоні його тіла, а ситуацію не врятував навіть масивний бант на талії.

Томас Нойвірт був неймовірно натхненний новим образом, який доповнювали високі жіночі чоботи з лакованої шкіри, і постарався показати його в різних ракурсах. Співак зробив селфі в повний зріст, кокетливо відстовбурчивши пальчики на руках і відставивши ніжку в сторону. На другому фото він показав рослинність на своєму тілі, яка різко контрастувала з рожевою тканиною сукні.

Третій знімок став найсмішнішим, адже мужнє і підкачане тіло співака було втиснуто в одяг, що обтягував фігуру . Але Томаса Нойвірта це нітрохи не бентежило: він завзято посміхався, непристойно пестячи зуби мовою, і однією рукою натягнув поділ сукні вниз, нібито сором'язлива дівчина.

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від Conchita / TOM / WURST (@conchitawurst)

"Солодкий подарунок! Ніхто не може встояти!", "Приголомшливе плаття!", "Ти така мила людина", "Вау, Том!", "Ти чудово виглядаєш", "Це зробило мій день знову", "Королева Євробачення!", "О, досить мило!",- написали фоловери до публікації знаменитості.

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