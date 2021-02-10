Фотомодель і актриса Тілан Блондо, яку з дитинства називають найкрасивішою дівчинкою в світі, покуражилася перед камерою в стильному образі

Як передає Politeka.net, 19-річна красуня опублікувала нове фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в зухвалій позі на столі.

Так, Тілан в розтягнутому світшоті брудно-рожевого відтінку з білою облямівкою і темних штанях, рваних на колінах, а також білих кедах присіла на край столу, високо задерши одну ногу. Дівчина робила селфі на телефон, знявши своє відображення в дзеркалі навпроти.

Крім того Блондо ненароком сфотографувала багате оздоблення кімнати в білих тонах, з дерев'яною підлогою і великим обіднім столом.

Нагадаємо, модельна кар'єра Тілан почалася, коли їй було всього 4 роки. Тоді вона, тримаючись за руку однієї з манекенниць, вийшла на подіум у вбранні Жана Поля-Готьє, а через два роки знялася в дитячому Vogue Enfants. У 15 років Тілан підписала контракт з Міжнародним модельним агентством IMG Models.

Користувачі із захопленням кинулися коментувати побачене:

"Чекаємо нової колекції!!!"

"Красива дівчинка"

"Навіть якщо Ван Гог і Леонардо да Вінчі змогли б зібрати воєдино твори мистецтва, не створили б того, ким ви є♥"

"Свіжість. ❤️"

"цей наряд на висоті 🔥 👌 "

"класне фото)"

"Лялька 🥰 твоя мама, мабуть, дуже пишається 😊"

"Завжди красиво, навіть коли дуже кежуал ❤️❤️ 🔥 🔥"

"Все більше й більше худих😢"

Раніше ми розповідали, як Тілан захопила публіку фото зі своїм домашнім улюбленцем - пухнастою собачкою рудого забарвлення.

Нагадаємо, що найкрасивіша дівчинка в світі позбулася білизни, засвітивши тату в несподіваному місці:"це щось особливе...".

А ще Politeka повідомляла, що найкрасивіша дівчинка в світі засліпила натуральною красою, показавши обличчя зблизька:"дитинко, ти такий вогонь".