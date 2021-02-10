Українська актриса Ольга Сумська сколихнула мережу несподіваними експериментами із зовнішністю, обговорення не вщухають

Бурхливу реакцію викликали фото, які артистка показала на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net.

54-річна артистка має вражаючу зовнішність, яка зазвичай удостоюється маси компліментів і захоплення публіки. Але мабуть, артистці цього здалося мало і вона захотіла виглядати ще ефектніше.

Сумська застосувала до своїх фото спеціальний фільтр, який помітно змінив її зовнішність. Зокрема очі актриси стали неприродно великими.

"Проба фільтра😍 1 або 2? Трохи не я ..., але колір волосся мені подобається...» ,- поділилася враженнями артистка, і запитала що думають про нові фото її фоловерови.

Відзначимо, багатьох здивувало, навіщо актриса вирішила "покращувати" фото за допомогою фільтрів, адже вона прекрасно виглядає і без них, а так стала виглядати неприродно. У той же час інші впевнені, що красу нічим не зіпсуєш.

"Щось не те. Посмішка як у Джокера", "ви супер!!! І ні кого не слухайте, красу неможливо зіпсувати ні чим», «ви втрачаєте свою індивідуальність. Шкода", "в житті краще, але фільтри теж норм", "приголомшливо красива жінка", "Таке відчуття ніби у вас тонни тоналки", " ви без фільтрів красиві і жіночні, Ольга! Вони Вам не потрібні", "Ольга, зупиніться, Ви губите свою природну красу", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, шикарна Сумська І Цимбалюк з "Кріпосної" показали, як приємно проводять час:" знову на..."

Як повідомляла Politeka, 54-річна Ольга Сумська в корсеті розбурхала пишним бюстом: "під такими можна і сховатися".

Також Politeka писала, що Ольга Сумська розтанула в компанії Горбунова і вусатого красеня: "Вау, голлівудський склад"