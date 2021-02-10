Украинская актриса Ольга Сумская всколыхнула Сеть неожиданными экспериментами с внешностью, обсуждения не стихают

Бурную реакцию вызвали фото, которые артистка показала на своей странице в Instagram, пишет Politeka.net.

54-летняя артистка имеет впечатляющую внешность, которая обычно удостаивается массы комплиментов и восхищения публики. Но видимо, артистке этого показалось мало и она захотела выглядеть еще эффектнее.

Сумская применила к своим фото специальный фильтр, который заметно изменил ее внешность. В частности глаза актрисы стали неестественно большими.

«Проба фильтра😍 1 или 2? Немного не я ..., но цвет волос мне нравится...», - поделилась впечатлениями артистка, и спросила что думают о новых фото ее фоловеровы.

Отметим, многих удивило, зачем актриса решила «улучшать» фото с помощью фильтров, ведь она прекрасно выглядит и без них, а так стала выглядеть неестественно. В то же время другие уверены, что красоту ничем не испортишь.

«Что-то не то. Улыбка как у Джокера», «Вы супер!!! И ни кого не слушайте, красоту невозможно испортить ни чем», «Вы теряете свою индивидуальность. Жаль», «В жизни лучше, но фильтры тоже норм», «Потрясающе красивая женщина», «Такое чувство как будто у вас тонны тоналки», «Вы без фильтров красивы и женственны, Ольга! Они Вам не нужны», «Ольга, остановитесь, вы губите свою природную красу», - пишут в комментариях.

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