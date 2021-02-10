Хореограф з "Танців з зірками" Олена Шоптенко перетворилася на справжню фатальну красуню
Як передає Politeka.net, 33-річна зірка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в незвичайному для себе образі.
Ніжної блондинки, яка з'являється, як правило, на публіці з нюдовим макіяжем і в нарядах пастельних тонів - як не бувало. Шоптенко збентежила екпериментами із зовнішністю, показавши себе в зухвалій шкіряній сукні зі "зміїними" вставками, від декольте якої кидає в жар.
Крім того, зірка підкреслила очі димчастим макіяжем, а також використала темний колір помади зі сріблястим "нальотом". Волосся дівчина уклала ідеальними хвилями на плечі.
"Сніг снігом, а зйомки за розкладом! Правда, вдома😁 😅", - підписала фото Олена.
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Користувачі за лічені хвилини встигли оцінити її старання. Більшість прийшли в захват, але знайшлися й ті, кому "мейк" здався провальним.
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Раніше ми розповідали, Шоптенко поділилася з фанатами своїми емоціями від участі в шоу "Маска". Дівчина співала на сцені в 12-кілограмовому костюмі Лисиці, поки зіркові детективи її не впізнали, і на цьому, на жаль, шоу для неї завершилося.
До цього Олена демонструвала свій вокальний талант в караоке, і то з великим збентеженням. Так що проект став для неї справжнім викликом. Вона дуже здивувалася, коли пройшла проби і її навіть похвалили за красивий тембр голосу.
Нагадаємо, що Шоптенко з "Танців з зірками" обпекла своїми рухами в тісних лосинках.
Як повідомляла Politeka, син Шоптенко з" Танців з зірками " набрався поганих слів і здивував маму.