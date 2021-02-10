Такої її ще не бачили

Хореограф з "Танців з зірками" Олена Шоптенко перетворилася на справжню фатальну красуню

Як передає Politeka.net, 33-річна зірка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в незвичайному для себе образі.

Ніжної блондинки, яка з'являється, як правило, на публіці з нюдовим макіяжем і в нарядах пастельних тонів - як не бувало. Шоптенко збентежила екпериментами із зовнішністю, показавши себе в зухвалій шкіряній сукні зі "зміїними" вставками, від декольте якої кидає в жар.

Крім того, зірка підкреслила очі димчастим макіяжем, а також використала темний колір помади зі сріблястим "нальотом". Волосся дівчина уклала ідеальними хвилями на плечі.

"Сніг снігом, а зйомки за розкладом! Правда, вдома😁 😅", - підписала фото Олена.

Користувачі за лічені хвилини встигли оцінити її старання. Більшість прийшли в захват, але знайшлися й ті, кому "мейк" здався провальним.

"Wow! Гаряче! Планується потепління?"

"🔥 занадто гаряче😘"

"Ууууххх"

"Жах 😧"

Раніше ми розповідали, Шоптенко поділилася з фанатами своїми емоціями від участі в шоу "Маска". Дівчина співала на сцені в 12-кілограмовому костюмі Лисиці, поки зіркові детективи її не впізнали, і на цьому, на жаль, шоу для неї завершилося.

До цього Олена демонструвала свій вокальний талант в караоке, і то з великим збентеженням. Так що проект став для неї справжнім викликом. Вона дуже здивувалася, коли пройшла проби і її навіть похвалили за красивий тембр голосу.

Нагадаємо, що Шоптенко з "Танців з зірками" обпекла своїми рухами в тісних лосинках.

Як повідомляла Politeka, син Шоптенко з" Танців з зірками " набрався поганих слів і здивував маму.