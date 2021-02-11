Відома модель Ебі Ретчфорд показала себе, запропонувавши вибір

На фото зірка позувала в рожево-жовто-блакитному ТОПі з розрізом. Ебі доповнила образ великим золотим ланцюжком, який можна помітити на шиї. Волосся у Ретчфорд залишилися розпущеним, а обличчя прикрасила свіжим мейком. Модель показала три різні варіанти знімка, запропонувавши вибрати кращий. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Який з них твій улюблений !? Коментар нижче малятка", - написала зірка під фото.

Фанати поставили десятки тисяч лайків і написали коментарі:

"Вау", " Люблю це бікіні. Ти шалено красива", "Люблю їх усіх"," я сумую за тобою чудово"," Солодка богиня", " Все!!! Дитинко, твоє приголомшливе, і ці кольори на тобі", "абсолютно шикарна любов", "красива Ебі Ретчфорд", "чудово красива, чудова, приголомшливий ангел", "це все красиво", "всі вони шикарні", "ти на всіх Незрівнянна".

Ми писали, що відома модель Ебі Ретчфорд посвітила своїми запаморочливими обсягами в одних трусиках.

Цього разу в одній з фан-груп опублікували знімок, на якому модель позує в одних трусиках.

Ретчфорд стиснула бюст руками. Великі груди навряд чи вдалося приховати-пишні принади так і притягували погляд.

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