У МОЗ поставили крапку в наболілому питанні, яке хвилювало багатьох

Так, українці, які отримуватимуть безкоштовну вакцину проти коронавірусу від держави, не зможуть обирати її конкретного виробника.

Про це попередив виконуючий обов'язки голови Центру громадського здоров'я МОЗ ігор Кузін, повідомляє "Україна 24".

Він уточнив, що враховуючи те, який тип вакцин і коли буде поставлятися в країну, буде формуватися відповідний список громадян з груп ризику для проходження щеплення на так званій платформі.

"Платформа-це використання одного вакцинного інструменту або однієї вакцини шляхом використання єдиного підходу, тобто або мобільна бригада, або стаціонарний пункт щеплення", - пояснив Кузін.

Він також уточнив, що найбільше в Україну привезуть британської вакцини AstraZeneca (2-3, 7 млн доз) тому, ті категорії громадян, які будуть проходити імунізацію в період її поставок.

Також раніше повідомлялося, що українці зможуть самі обирати вакцину від коронавірусу і купувати її за свої гроші. Це трапиться тільки, коли препарат з'явиться на комерційному ринку. Швидше за все, це стане можливим влітку 2021 року.

Про це сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов. В інтерв'ю одному з видань.

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