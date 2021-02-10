В Минздраве поставили точку в наболевшем вопросе, который волновал многих

Так, украинцы, которые будут получать бесплатную вакцину против коронавируса от государства, не смогут выбирать ее конкретного производителя.

Об этом предупредил исполняющий обязанности главы Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин, сообщает "Украина 24".

Он уточнил, что учитывая то, какой тип вакцин и когда будет поставляться в страну, будет формироваться соответствующий список граждан из групп риска для прохождения прививки на так называемой платформе.

"Платформа – это использование одного вакцинного инструмента или одной вакцины путем использования единого подхода, то есть либо мобильная бригада, либо стационарный пункт прививки", – пояснил Кузин.

Он также уточнил, что больше всего в Украину привезут британской вакцины AstraZeneca (2-3,7 млн доз) Поэтому, те категории граждан, которые будут проходить иммунизацию в период ее поставок.

Также ранее сообщалось, что украинцы смогут сами выбирать вакцину от коронавируса и покупать ее за свои деньги. Это случится только, когда препарат появится на коммерческом рынке. Скорее всего, это станет возможным летом 2021 года.

Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов в интервью одному из изданий

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