Співачка Настя Каменських сколихнула публіку трепетним одкровенням і новим фото

Як передає Politeka.net, 33-річна зірка опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала крупним планом в сорочці цегляного відтінку.

Задумлива Настя поклала голову на руки, скуйовдивши кучеряві локони і пильно подивившись в камеру. Дівчина підкреслила свою незвичайну зовнішність ніжним макіяжем з акцентом на очі.

Як відомо, в січні співачка пережила гірку втрату - не стало її батька Олексія Жмура. Після цього в Instagram Каменських стало більше "філософських" постів. Зірка міркує про сенс життя, взаємини і важливі для неї речі.

"Я завжди вірю, що найважливіше - цінувати кожен момент. Кожен день помічати красу, бути вдячним за можливість жити в цьому світі, обіймати близьких, любити і відчувати, як люблять тебе. Кожен день такий дивовижний! Як хочеться якомога більше пізнати, побачити і зробити! Щоб завжди розуміти і відчувати, що не упустили жодної можливості виконати свої мрії і зробити світ всередині і навколо себе кращим", - йдеться в новому повідомленні.

Користувачі підтримали співачку компліментами:

"Красива!)😍"

"Які правильні слова❤️"

"І, про що задумалася NK❤️"

"Ммм, так🥰 і фото дуже класне😍"

"Настюша, сонечко ми тебе любимо 😍"

"Жити в кайф😍як я і завжди кажу))... жити кожною хвилиною, бо не знаєш чи настане "завтра" Для тебе чи ні)"

"Яка ви красива і худенька"





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