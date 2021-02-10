Телеведучий Володимир Остапчук і його нова дружина Христина Горняк збентежили екзотикою під час відпустки

Як передає Politeka.net, парочка активно ділиться кадрами в своїх мікроблогах в Instagram, вражаючи публіку не тільки фантастичними пейзажами Мальдів, але ще й небезпеками, які можуть підстерігати українського туриста.

Володимир зазначив, "багато хто попереджав, що на острові багато живності". І це виявилося правдою.

У своїх "сторіз" ведучий показав готель на воді і, головне, того, хто під водою. Так, він стояв на містку, оточеному бунгало з обох сторін і з подивом знімав те, що відбувається внизу. Там пропливали дитинчата акул. Незважаючи на те, що вони маленькі, все одно серце при погляді на них йде в п'яти.

"Скатів не бачили, акули милі, здалеку...", - підписав кадри Остапчук.

Далі, і він, і його дружина прийшли в захват ще одним мешканцем райського куточка. На пальмі парочка зняла летючу собаку, шо висіла вниз головою.

"Летючий собака Михалич", - посміявся над твариною Володимир.

"Я дуже боялася їх зустріти, але це неминуче... Дивіться... Вона була дуже нами незадоволена і тому полетіла... У цей момент, коли вона відкрила крила, я мало не...", - поділилася, в свою чергу, Христина.

Раніше ми розповідали, "здичавілий" на Мальдівах Остапчук повністю роздягнувся, прикривши сором "волохатим" ківі.

"Блін, якийсь ківі волосатий. Або то не ківі😂", "Видно, що там не холодно! Ківі великий", "щось змарнував", "Полякова обзавидуется😂", "трохи відверто як для публічної особистості", " Вова і ось як після цієї фотографії мені їсти свій улюблений ківі.🙈 🤭 ",- відреагували користувачі.

Нагадаємо, що Остапчук з дружиною потрапили в небезпеку по дорозі на Мальдіви, Лякаючі кадри: "молилася всю дорогу…".

Раніше портал Politeka писав, що Полякова, дружина Павлика, Остапчук та інші зірки, що зганьбилися через зухвалі слова: "самі незручні моменти".

Також на порталі Politeka ми повідомляли, що грайлива дружина Остапчука накрутила чоловіка прямо в аеропорту, кадри утіх: "зараз порву...".