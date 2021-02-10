Молодий учасник шоу "Майстер Шеф. Професіонали" нарвався на критику суворого Ектора Хіменес-Браво

Як пише Politeka.net, 6 лютого українські телеглядачі побачили перший випуск третього сезону шоу "Майстер Шеф. Професіонал", в якому шеф-кухарі спробували здивувати строгих суддів проекту кулінарними шедеврами. Але як повідомляють на офіційній сторінці СТБ в Instagram, один з учасників нарвався на критику знаменитого Ектора Хіменес-Браво.

Суворий Ектор Хіменес-Браво був вражений зухвалою заявою молодого учасника на ім'я Віктор Шайдецький, який неприємно здивував суддів проекту заявами про стару кухарську школу, яку потрібно навчити новим поглядам. Але також амбітний учасник допустив деякі дрібні помилки в приготуванні страви.

Віктору Шайдецькому зараз 21 рік і він вже має шестирічний стаж роботи в ресторані. При цьому на проекті він спробував здивувати качиною грудкою з буряковим пюре. Але в підсумку допустив кілька помилок і пересушив качку, хоча в цілому блюдо виявилося ідеальним завдяки іншим компонентам.

Але зухвалі висловлювання молодого учасника зачепили суворого Ектора і Віктор Шайдецький отримав очікувану критику на свою адресу. Але в підсумку професіоналізм учасника допоміг йому отримати три "так" від усіх суддів проекту, а також жовту пов'язку.

"Молодці судді, поставили на місце!", "Ектору респект! Спустив молодика з небес на землю!!!", "Хлопчик, звичайно, з амбіціями, але поживемо побачимо, на що він здатний", "Ефектний хлопець!",

"Попустили маленько!", "Язик його ворог!!!!", "Мені сподобалася відповідь Ектора. Хлопець може і непоганий, але його слова ріжуть слух", - відзначили шанувальники шоу в коментарях до публікації.



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