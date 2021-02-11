Відома модель Джоджо Бейбі, яку називають копією Кардаш'ян, показала себе і задала питання
На фото Джоджо позує в чорному топіку з вирізом на грудях і великим декольте і рожевому бікіні, яке складалося практично з ниточок. Образ Бейба доповнила стильними кросівками, а волосся зібрала в гульку. Модель стояла перед дзеркалом і хвалилася апетитними формами, знімаючи себе на телефон. Про етомм пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Тобі подобається мій домашній відпочинок?",- написала зірка під фото.
Фанати поставили майже 100 тисяч лайків і написали коментарі:
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"Як завжди саме видовищне і сліпуче, приголомшливе, чуттєве і красиве", " що за Малятко!", "Занадто красиво", "потрібна дійсно велика толстовка", "ви виводите відпочинок на новий рівень", "Її Королівська гарячність", "Мені подобається твоя зовнішність", "Я розслаблюся з тобою", "Приїжджай в Торонто", "відмінний вибір", "Дивись добре, дитинко", "дуже добре виглядає", "Вам не потрібно питати, я люблю це".
Ми писали, що популярна американська модель Джоджо Бейба показала новий запалюючий образ.
На фото Джоджо позує в занадто короткому топі, з якого вивалювався бюст.
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